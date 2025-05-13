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03:53, 13 мая 2025Россия

Названо условие для продуктивности переговоров по конфликту на Украине

Косачев: Переговоры по Украине пройдут успешно при отказе Киева от ультиматумов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россия и Украина в ходе встречи в Стамбуле могут продвинуться в разы дальше по вопросу урегулирования конфликта, если Киев откажется от ультиматумов. Такое условие для продуктивности и успешности переговоров назвал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с «Известиями».

Сенатор припомнил опыт первых переговоров в Стамбуле в 2022 году, которые до определенного момента приносили плоды. Тогда стороны смогли достичь договоренностей по большинству пунктов, и документ был парафирован главой украинской делегации, но после его «одернули».

«Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года», — подчеркнул Косачев.

Эти переговоры имеют смысл, но уже в условиях Стамбула 2.0, продолжил сенатор, поскольку за три года боевых действий ситуация на линии фронта существенно изменилась.

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