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00:27, 13 мая 2025Мир

Турция и Россия обсудили установление мира на Украине

Reuters: Турция и РФ обсудили усилия по установлению мира между Москвой и Киевом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Турция и Россия обсудили усилия по установлению мира между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

По данным пресс-службы российского МИД, министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону предложение президента Владимира Путина о переговорах Москвы и Киева в Стамбуле 15 мая.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным. При этом он добавил, что Киев считает необходимым прекращение огня, несмотря на готовность к переговорам.

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