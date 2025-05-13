Посольство России опровергло заявление о поддержке Китаем 30-дневного перемирия

Посольство России опровергло сообщения о поддержке Китаем 30-дневного перемирия

Посольство России в Китае опровергло информацию о том, что КНР поддерживает предложенное Украиной 30-дневное перемирие. Неверно интерпретированное заявление представителя МИД Китая Линь Цзяня появилось в украинских СМИ.

В публикациях говорится, что Цзянь поддерживает предложенное Украиной и ее европейскими партнерами и Соединенными Штатами 30-дневное прекращение огня. В действительности он заявил, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. «По украинскому кризису позиция Китая последовательна и ясна. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира», — сказал Цзянь.

Информацию о поддержке Китаем 30-дневнего перемирия также опровергло посольство России в КНР. «Обратили внимание на фейковую новость, транслируемую некоторыми телеграм-каналами и другими источниками», — заявили там. В посольстве подчеркнули, что представитель МИД Китая заявил о надежде на достижение справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения.

Сообщения о том, что Китай поддерживает предложение Украины установить 30-перемирие с Россией, не получили распространения среди российских СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений, в их числе «Ведомости» и Ура.ру.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».