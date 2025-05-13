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22:35, 13 мая 2025Россия

Россиянам объяснили механизм расчета страховой пенсии

Депутат Говырин: Страховая пенсия рассчитывается по числу пенсионных баллов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью RT объяснил механизм расчета страховой пенсии в России.

Депутат напомнил, что она рассчитывается по числу пенсионных баллов или индивидуальных коэффициентов, которые отражают трудовой стаж и уплаченные работодателем страховые взносы. Каждый год в зависимости от уровня зарплаты начисляется определенное количество баллов.

Например, при высокой зарплате, но ниже предельной базы 2,222 миллиона рублей в год, россиянин получает максимально возможные десять коэффициентов. Далее они умножаются на стоимость одного коэффициента (145,69 рубля в 2025 году), и прибавляется фиксированная выплата 8907,7 рубля, это и есть размер пенсии.

«Однако, чтобы вообще иметь право на назначение выплаты, гражданину необходимо не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 баллов», — уточнил Говырин. Он подчеркнул, что длительная официальная занятость и отказ от серой зарплаты напрямую влияют на размер будущей пенсии.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал условия выхода на пенсию раньше срока. Некоторые россияне могут досрочно выйти на пенсию, например, если накопили большой стаж работы.

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