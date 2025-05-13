Россиянам объяснили причины возникновения молочницы во рту

Стоматолог Фролова: Молочница во рту может начаться после приема антибиотиков

Молочницу в ротовой полости — оральный кандидоз — стоит рассматривать как следствие общего дисбактериоза организма, заявила стоматолог-гигиенист Светлана Фролова. О причинах возникновения этого заболевания она рассказала россиянам в ходе беседы с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что молочница во рту может начаться потому, что вследствие дисбактериоза, например, на фоне длительного приема антибиотиков иммунитет снижается. Происходит это потому, что антимикробные препараты уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, из-за чего создаются благоприятные условия для размножения грибков.

По словам Фроловой, способствовать развитию орального кандидоза могут и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения. Также повышают риск заболевания неправильное питание с акцентом на сахар и углеводы и гормональные изменения, предупредила она.

Острый период кандидоза во рту проявляется болезненными эрозиями на деснах, языке и внутренней стороне щек, белым или желтоватым плотным налетом, ощущением жжения и дискомфорта во рту, покраснением слизистых. Хроническая же стадия не такая выраженная: на нее указывают длительный неприятный привкус и запах, чувство сухости и малозаметный белый налет Светлана Фролова стоматолог-гигиенист

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