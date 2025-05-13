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07:31, 13 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о штрафах для курящих в квартире соседей

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Курящих в квартире соседей можно наказать штрафами
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Если табачный дым из квартиры проникает в общий коридор или соседние помещения, это может квалифицироваться как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением, а также как причинение вреда здоровью и имуществу других граждан, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Информацией он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил, что закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение на лестничных клетках, в лифтах, коридорах, в том числе на общих балконах. Он отметил, что его нарушение влечет административную ответственность с наложением штрафа от 500 до 1500 рублей.

«Дым, проникающий в другие квартиры, может квалифицироваться как нарушение санитарно-гигиенических норм. СанПиН устанавливает допустимые уровни загрязнения воздуха в жилых помещениях. В случае систематического нарушения этих норм гражданин вправе обратиться в Роспотребнадзор», — объяснил эксперт.

Бондарь добавил, что гражданин также может подать иск в суд на основании статьи Гражданского кодекса о защите своих прав на владение и пользование собственностью. Размер компенсации определяется судом индивидуально, но даже суммы в 5–15 тысяч рублей встречаются в судебной практике.

«Для инициации процесса жильцу рекомендуется вначале обратиться в управляющую компанию с просьбой организовать разъяснительную беседу и проверить вентиляцию. Далее, при отсутствии результата — обратиться с заявлением к участковому. При систематических нарушениях — в Роспотребнадзор и суд», — объяснил Бондарь.

Ранее Бондарь рассказал, что самовольное остекление балкона чревато его дальнейшим демонтажом. Специалист отметил, что для этого нужно получить согласие всех жильцов многоквартирного дома на общем собрании собственников, а также удостовериться, что изменения не нарушат безопасность постройки.

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