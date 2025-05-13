Переписывавшиеся с родственницей россияне догадались о совершенной над ней расправе

В Тюменской области россиянина арестовали за расправу над матерью и братом

В Тюменской области арестовали россиянина, подозреваемого в совершении двойной расправы над близкими родственниками. Об этом «Ленте.ру »сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 апреля житель Уватовского района кухонным ножом заколол сначала 50-летнюю мать, а затем и своего 23-летнего брата. Позже он спрятал тела на территории домовладения, а сам, прихватив мобильный телефон родительницы, уехал в Пермь. С аппарата матери он почти месяц вел общение с родственниками от ее имени, где рассказывал о переезде. Но родственники по переписке догадались, что женщина пишет не сама и обратились в полицию.

Приехавшие на место жительства женщины силовики быстро обнаружили следы преступления и нашли мужское и женское тело. Вскоре подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 36-летний россиянин забил молотком мать-пенсионерку.