Россиянка рассталась с жизнью на танцполе из-за брошенного в чужой драке стула

В Пензенской области задержали мужчину, случайно лишившего жизни женщину стулом

В Пензенской области задержали россиянина, случайно лишившего женщину жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 22 апреля обвиняемый распивал алкоголь в баре на улице Ульяновской. Будучи пьяным, он поссорился с другим посетителем. Завязался конфликт, дебошир схватил стул и метнул его в соперника, но из-за алкогольного опьянения промахнулся, и предмет мебели угодил 43-летней женщине, находившейся на танцполе, в голову.

Стул сшиб ее с ног, и потерпевшая ударилась головой об пол. Женщину доставили в больницу, но, несмотря на все старания врачей, спасти ей жизнь не удалось.

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