Школьнице пробили голову бутылкой на рэп-концерте в Москве

Shot: в Москве на концерте репера Шайни школьнице пробили голову бутылкой

В Москве на концерте рэпера Шайни школьнице пробили голову бутылкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, девочка получила травму в концертном зале Arbat 24 февраля. Школьница рассказала, что во время выступления диджей кинул в зал бутылку, которая попала ей в голову.

Предварительно, удар бутылкой в голову был такой силы, что девочка упала на танцпол. Ее госпитализировали с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Пострадавшая рассказала, что бутылкой ей разбили нос и сломали очки.

Организаторы концерта, в свою очередь, опровергли данные о брошенной на концерте бутылке. Отец девочки написал заявление в полицию. По его словам, после травмы девочка жалуется на головные боли.

Ранее, в декабре 2023 года, на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились более десяти человек. Большинство обратившихся за медпомощью были в состоянии алкогольного опьянения.