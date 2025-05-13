Сальдо: Зеленский хочет устроить очередной концерт в Стамбуле

Украинский президент Владимир Зеленский хочет устроить очередной концерт в Стамбуле, на что его подталкивает ряд руководителей стран Запада, но это у него не получится, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает «Россия 1».

По его словам, разговаривать лично с Зеленским бесполезно. «Все эти закидоны, которые Зеленский сейчас делает <...>, не по чину, не по Сеньке шапка. Он абсолютно неискренен», — подчеркнул Сальдо.

Он уверен, что Зеленским руководят лидеры стран Запада.

Ранее Зеленский пообещал российскому лидеру Владимиру Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая.