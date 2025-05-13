Самый высокогорный турнир по триатлону пройдет в Кабардино-Балкарии 30 августа

В Кабардино-Балкарии 30 августа пройдет самый высокогорный однодневный турнир по триатлону «Эльбрусмен-2025». Об этом сообщается на сайте организатора.

«Это одна из самых сложных однодневных гонок в мире, которая проведет вас через горное озеро, древнее ущелье и горы, и прикоснувшись к облакам завершить свой путь на самой высокой точке мирового триатлона — у подножия седовласого Эльбруса на высоте 3888 метров», — говорится в сообщении.

Принять участие можно в личной гонке и в эстафете.

Ранее сообщалось, что шахматный турнир для туристов и выставка археологических артефактов прошли в восстановленной башне в горах Ингушетии. После турнира открылись две выставки быта ингушей и археологических находок, которые обнаружили при восстановлении памятников в Нижнем Пхьуе.