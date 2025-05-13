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21:51, 13 мая 2025Россия

Стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для прорыва в Брянской области. К границе стянули до 2000 украинских военных и наемников

Mash: ВСУ готовят плацдарм для прорыва российской границы в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для прорыва границы в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Командование противника уже стягивает к границе колумбийских наемников и бойцов 225-го батальона. По данным наших разведчиков, боевые действия противник планирует начать завтра

Mash

Отмечается, что на стыке Стародубского и Климовского районов сосредоточено от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих. Российские войска готовятся отразить атаку, как это было после аналогичной попытки прорыва в Белгородской области. Тогда ВС РФ зачистили лесопосадки в районе Демидовки и Поповки, после чего перешли границу и закрепились в населенных пунктах Приходы и Марьяны.

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ВСУ также готовят плацдарм для прорыва границы Курской области

ВСУ также готовят плацдарм для ввода основных сил для прорыва границы Курской области, сообщил 13 мая канал «Архангел Спецназа».

В настоящее время враг задействует пехотные группы, задачей которых является прорыв передовых линий заграждения у границы. Судя по всему, они готовят плацдарм для ввода основных сил

«Архангел Спецназа»

В публикации отмечается, что ВСУ продолжают целенаправленно бить по двум направлениям — в направлении Теткино и Нового Пути. Диверсионные группы, помимо этого, замечены на катерах на реке Сейм.

ВСУ могут пойти в более серьезную атаку, уверены авторы канала. Они добавили, что противник продолжает накапливать силы в тылу, перебрасывать ЧВК из разных стран и активно работать на курском направлении авиацией.

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ВСУ активизировали действия в российском приграничье с начала мая

7 мая стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область. Тогда сообщалось, что ВСУ продолжают подвозить пехоту на квадроциклах и проявляют активность на окраине Теткино, которое граничит с сумской Рыжевкой.

В период перемирия, которое было объявлено в честь Дня Победы с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая, ВСУ продолжали предпринимать попытки атаки на Россию. Как заявил президент Владимир Путин, за три дня было совершено пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу.

Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», отмечал, что после окончания перемирия число попыток прорвать границу существенно снизилось, однако командование продолжает отправлять на российскую территорию штурмовые группы.

12 мая сообщалось, что украинские военные продолжают предпринимать попытки прорыва границы Курской области на квадроциклах.

Военкор Семен Пегов подтвердил, что ВСУ поддерживают напряжение в районе Теткино.

ВСУ продолжают поддерживать напряжение в районе Теткино, периодически пытаясь атаковать наши позиции. Но каких-либо результатов противник по прежнему добиться не смог

Семен Пеговвоенкор

Также сообщалось, что возле границы с Курской областью продолжает оставаться большое число тел солдат ВСУ. Они располагаются в лесопосадках в нескольких километрах от границы с Украиной.

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