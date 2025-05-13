Уголовное дело возбудили в связи с госпитализацией звезды «Убойной силы» в Петербурге

СК возбудил дело о покушении в связи с госпитализацией актера Леонова-Гладышева

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о покушении на убийство актера Евгения Леонова-Гладышева, который семь лет назад при неизвестных обстоятельствах получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Об экстренной госпитализации актера с кровоизлиянием в мозг в Санкт-Петербурге стало известно 18 августа 2018 года. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое, а обстоятельства произошедшего не раскрывались. Спустя семь лет стало известно, что в тот день Леонов-Гладышев собирался на съемки передачи в Москву и пешком пошел до станции метро. В вестибюле к нему подошли двое неизвестных, а что произошло дальше — актер не помнит.

В больнице у него диагностировали ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму и линейный перелом височной кости. В апреле 2025 года звезда «Убойной силы» вместе с женой появился на телевидении и рассказал о тяжелом восстановлении после травмы.

