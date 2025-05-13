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21:37, 13 мая 2025Россия

Украину призвали снять запрет на переговоры с Россией

Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского снять запрет на переговоры с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет власти Украины снять запрет на ведение переговоров с Россией. С таким заявлением он выступил в беседе с РИА Новости.

Шеремет призвал Киев снять запрет на переговоры с Россией, поскольку в противном случае достигнутые договоренности возможно будет оспорить.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому в ответ нужно было всех удивить не новым эстрадным номером, а большим взрослым мирным шагом навстречу, немедленно согласовав и отменив изданный им в легитимную бытность указ о запрете ведения любых переговоров с Россией», — призвал он.

Ранее Зеленский заявил, что запрет на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным его не касается. Он добавил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с Путиным и лидерами других стран.

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