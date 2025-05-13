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16:13, 13 мая 2025Россия

Умер первый зампредседателя правительства Смоленской области

Первый зампредседателя правительства Смоленской области Ахметшин скончался
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Алмаз Ахметшин

Алмаз Ахметшин. Фото: Правительство Смоленской области

Умер первый заместитель председателя правительства Смоленской области Алмаз Ахметшин. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни наш коллега, друг и товарищ, профессионал своего дела, первый заместитель председателя правительства Смоленской области Алмаз Салимович Ахметшин», — написал чиновник.

По его словам, Ахметшин работал в правительстве региона с 2023 года и многое сделал для развития области. Политик курировал строительный комплекс, дорожное хозяйство, а также коммунальную инфраструктуру.

Причина смерти в сообщении губернатора не указывается.

Ранее скончался заместитель председателя Конституционного суда России Сергей Маврин. Отмечается, что в 2005 году Сергей Маврин занял пост судьи Конституционного суда. В 2009 его назначили зампредом КС, а затем в 2015 и 2021 он был переназначен на эту должность.

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