Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:18, 13 мая 2025Силовые структуры

В Британии начали расследовать нападение на дом Стармера

Telegraph: Британия расследует предполагаемую атаку на дом премьера Стармера
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Paul Grover / Reuters

Контртеррористическая полиция Великобритании начала расследование предполагаемого нападения с применением «зажигательной бомбы» на дом британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом пишет газета The Telegraph.

Накануне пресс-служба лондонской полиции сообщила, что проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Правоохранители не уточнили, расценивается ли инцидент как намеренный поджог.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, а в это время страдают их страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военная операция в Ливии завершилась. Столкновения начались после убийства главы службы безопасности при Президентском совете

    В России переутвердили перечень запрещенных к содержанию животных

    Россиянам развеяли популярные мифы о налоговых вычетах

    55-летняя Дженнифер Лопес в бикини станцевала на пляже

    Женщина предложила партнеру оральный секс и удивилась его ответу

    Экс-советник НАТО указал на ключевую деталь в предложении Путина о предстоящих переговорах

    Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

    В Госдуме захотели обновить дизайн сторублевой купюры

    Российские солдаты взяли в плен и допросили пятерых бойцов ВСУ в ДНР

    На Западе предложили Зеленскому два выхода из сложившейся ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости