В Британии начали расследовать нападение на дом Стармера

Telegraph: Британия расследует предполагаемую атаку на дом премьера Стармера

Контртеррористическая полиция Великобритании начала расследование предполагаемого нападения с применением «зажигательной бомбы» на дом британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом пишет газета The Telegraph.

Накануне пресс-служба лондонской полиции сообщила, что проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Правоохранители не уточнили, расценивается ли инцидент как намеренный поджог.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, а в это время страдают их страны.