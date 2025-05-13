В Госдуме порассуждали о поездке переговорщиков России в Стамбул

Слуцкий: Российская сторона поедет в Стамбул вне зависимости от позиции Киева

Переговорщики от России поедут в Стамбул вне зависимости от позиции Киева. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит ТАСС.

«Послезавтра, в четверг, 15 мая, в Стамбуле и вне зависимости от позиции Киева наши переговорщики должны быть там и будут там. И это реальное свидетельство того, что Россия сегодня реализует единственную направленную на реальный мир конструкцию, предложенную нашим президентом», — сказал он.

Парламентарий отметил, что если бы в 2022 году Украина пошла на стамбульские договоренности, то в живых остались бы сотни тысяч человек. Депутат также призвал Киев прислушаться к озвученной президентом России Владимиром Путиным позиции, которая ведет к миру.

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву как можно скорее начать прямые переговоры, возобновив прерванный в 2022 году «стамбульский формат». В свою очередь Владимир Зеленский назвал заявление «хорошим знаком», но потребовал от Москвы прекращения огня 12 мая сроком на 30 дней как необходимое условие.