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15:14, 13 мая 2025Россия

В Госдуме порассуждали о поездке переговорщиков России в Стамбул

Слуцкий: Российская сторона поедет в Стамбул вне зависимости от позиции Киева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Переговорщики от России поедут в Стамбул вне зависимости от позиции Киева. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит ТАСС.

«Послезавтра, в четверг, 15 мая, в Стамбуле и вне зависимости от позиции Киева наши переговорщики должны быть там и будут там. И это реальное свидетельство того, что Россия сегодня реализует единственную направленную на реальный мир конструкцию, предложенную нашим президентом», — сказал он.

Парламентарий отметил, что если бы в 2022 году Украина пошла на стамбульские договоренности, то в живых остались бы сотни тысяч человек. Депутат также призвал Киев прислушаться к озвученной президентом России Владимиром Путиным позиции, которая ведет к миру.

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву как можно скорее начать прямые переговоры, возобновив прерванный в 2022 году «стамбульский формат». В свою очередь Владимир Зеленский назвал заявление «хорошим знаком», но потребовал от Москвы прекращения огня 12 мая сроком на 30 дней как необходимое условие.

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