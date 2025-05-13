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14:22, 13 мая 2025Культура

В Госдуме призвали лишить Депардье гражданства России за домогательства

Останина: Депардье не должен быть гражданином РФ после суда за домогательства
Андрей Шеньшаков

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Депутат Государственной Думы России Нина Останина заявила, что осужденный за домогательства актер Жерар Депардье не должен оставаться гражданином страны. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

По мнению депутата, актер Жерар Депардье не должен иметь возможность свободно приезжать в Россию.

«К сожалению, у нас нет пункта о лишении гражданства за преступления сексуального характера. Но, по моему мнению, этого человека не должно быть в нашей стране, он не должен быть гражданином России», — сказала Останина.

Также она отметила, что обвинения в преступлении сексуального характера в адрес Депардье не могут быть поводом для признания актера иностранным агентом.

Ранее стало известно, что суд Парижа признал актера Жерара Депардье виновным по делу о сексуальных домогательствах на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Жертвами артиста стали две женщины, работавшие с ним на съемочной площадке.

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