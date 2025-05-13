Во Франции Депардье признали виновным по делу о домогательствах

Суд во Франции признал виновным актера Депардье по делу о домогательствах

Актера Жерара Депардье признали виновным по обвинению в сексуальных домогательствах. Такое решение вынес суд во Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

Артиста приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно. Депардье был признан виновным в нападении на двух разных женщин на съемочной площадке в 2021 году.

Французская кинозвезда неоднократно отрицал какие-либо правонарушения во время суда, а его адвокат просил снять обвинения. Однако судья Тьерри Донар заявил, что объяснение событий Депардье было неубедительным, пишет CNN.

Суд рассмотрел жалобы двух женщин 54 и 34 лет — декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма.