Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:40, 13 мая 2025Культура

Во Франции Депардье признали виновным по делу о домогательствах

Суд во Франции признал виновным актера Депардье по делу о домогательствах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Актера Жерара Депардье признали виновным по обвинению в сексуальных домогательствах. Такое решение вынес суд во Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

Артиста приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно. Депардье был признан виновным в нападении на двух разных женщин на съемочной площадке в 2021 году.

Французская кинозвезда неоднократно отрицал какие-либо правонарушения во время суда, а его адвокат просил снять обвинения. Однако судья Тьерри Донар заявил, что объяснение событий Депардье было неубедительным, пишет CNN.

Суд рассмотрел жалобы двух женщин 54 и 34 лет — декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    В Госдуме указали на признак подготовки НАТО к будущей войне

    Алеся Кафельникова опубликовала фото в платье с декольте до пупка

    Названы особенности пробивающего танки навылет «Корнета»

    В России отреагировали на планы ЕС обойти вето Венгрии на санкции

    У пассажирского самолета треснуло лобовое стекло в полете над Россией

    Захарова указала на молчание Германии после видео с Мерцем

    На Украине внесли изменения в Бюджетный кодекс ради ресурсной сделки с США

    Военблогеры раскритиковали видео с сыном Кадырова и гербом России без крестов

    В России осудили военнослужащего ВСУ за вторжение в Курскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости