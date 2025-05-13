Парижский суд огласит приговор по делу Депардье

В Париже суд огласит приговор Депардье по делу о домогательствах на съемках

Суд Парижа во вторник, 13 мая, огласит приговор по делу против актера Жерара Депардье, который обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках фильма в 2021 году. Об этом сообщает NPR.

Отмечается, что суд рассмотрел жалобы двух женщин 54 и 34 лет — декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма.

«Если будет вынесен обвинительный приговор, это станет победой не только для женщин в суде, но и для всех остальных, кого заставило молчать время», — заявила NPR Карин Дюррье-Дибольт, адвокат, представляющая одного из двух истцов, за день до вынесения приговора.

Дюррье-Дибольт подчеркнула, что с обвинениями против Депардье выступили более 20 женщин.

Французская прокуратура запросила для Депардье 18 месяцев условного срока, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Кроме того, прокурор потребовал обязать артиста пройти принудительное психологическое лечение и внести его в реестр лиц, которые совершили сексуальные преступления.