Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 13 мая 2025Бывший СССР

В ЛНР сделали один вывод из взятия Миролюбовки российскими войсками

Марочко: Взятие Миролюбовки в ДНР показало превосходство российских войск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие Миролюбовки в Донецкой народной республике (ДНР) показало превосходство российских войск, а также плачевное состояние оборонительной линии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что взятием Миролюбовки Вооруженные силы Российской Федерации показали очередное превосходство над вооруженными формированиями Украины, а вооруженные формирования Украины продемонстрировали свое положение на линии боевого соприкосновения и плачевное состояние оборонительной линии в данном районе», — рассказал он.

Марочко отметил, что местность у Миролюбовки имеет «довольно-таки серьезный рельеф» и продвижение российских сил на этом участке имеет стратегическое и тактическое значение. При этом он подчеркнул, что взятие населенного пункта далось не легко, а бои за него шли «довольно-таки длительное время».

13 мая Минобороны России сообщило, что военные взяли Миролюбовку. Как отметили в оборонном ведомстве, бои за населенный пункт вели военнослужащие группировки войск «Центр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    «Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

    Россиянка проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас

    Паралимпийский чемпион с Украины пожаловался на россиян

    Внешний вид 51-летней Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети

    В МИД назвали темы переговоров с Украиной в Стамбуле

    Вооруженное нападение на полицейских в российском городе назвали терактом

    Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

    Умер первый зампредседателя правительства Смоленской области

    В России отреагировали на расследование из-за поездки евродепутатов в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости