В ЛНР сделали один вывод из взятия Миролюбовки российскими войсками

Марочко: Взятие Миролюбовки в ДНР показало превосходство российских войск

Взятие Миролюбовки в Донецкой народной республике (ДНР) показало превосходство российских войск, а также плачевное состояние оборонительной линии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что взятием Миролюбовки Вооруженные силы Российской Федерации показали очередное превосходство над вооруженными формированиями Украины, а вооруженные формирования Украины продемонстрировали свое положение на линии боевого соприкосновения и плачевное состояние оборонительной линии в данном районе», — рассказал он.

Марочко отметил, что местность у Миролюбовки имеет «довольно-таки серьезный рельеф» и продвижение российских сил на этом участке имеет стратегическое и тактическое значение. При этом он подчеркнул, что взятие населенного пункта далось не легко, а бои за него шли «довольно-таки длительное время».

13 мая Минобороны России сообщило, что военные взяли Миролюбовку. Как отметили в оборонном ведомстве, бои за населенный пункт вели военнослужащие группировки войск «Центр».