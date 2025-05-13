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17:58, 13 мая 2025Мир

В МИД рассказали о контактах США и России по теме Ближнего Востока

Замглавы МИД Рябков: Тема Ближнего Востока фигурирует в контактах России и США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Тема Ближнего Востока фигурирует в двусторонних контактах России и США, но переговоры носят закрытый характер. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат оценил вероятность возобновления переговоров по иранской ядерной программе в формате «шестерки» плюс Иран, заявив, что это крайне маловероятно. Он подчеркнул, что европейские участники сделали немало, чтобы «минимизировать шансы на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий». «И санкционной политикой они тоже сами себя дистанцировали от этого процесса», — добавил Рябков.

Замглавы МИД обратил внимание, что российская сторона внимательно следит за непрямым диалогом Ирана и США. «Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Ирана по всем профильным сюжетам, включая среди прочего проблематику взаимодействия с МАГАТЭ и другим темам», — пояснил Рябков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран должен допустить инспекторов на все атомные объекты. Он добавил, что экспертами могут выступать и представители других стран, однако Иран не сможет запретить доступ проверяющим из США.

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