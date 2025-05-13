В российском регионе юноша с молотком забрал телефон у инвалида-колясочника

В Перми юноша проник с молотком в чужую квартиру и угрожал инвалиду-колясочнику

В Перми задержали 19-летнего юношу, совершившего квартирную кражу и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, в полицию обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что днем неизвестный проник в коммунальную квартиру на Комсомольском проспекте и похитил два мобильных телефона. Отмечается, что входную дверь забыла закрыть хозяйка одной из комнат. Женщина вступила в конфликт с похитителем, который угрожал ей молотком и требовал деньги в счет долга. Затем нападавший вышел в общий коридор и встретился с гостем хозяйки — инвалидом-колясочником. Мужчина, попав под горячую руку разъяренного незнакомца, отдал свой сотовый телефон.

Полицейские задержали нападавшего. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Ранее стало известно, что Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 18 годам лишения свободы 43-летнего Александра Сударкина за расправу и разбой.