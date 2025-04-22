Житель ЛНР избил до смерти баллоным ключом мужчину ради телефона и документов

В ЛНР мужчину осудили на 18 лет за убийство и разбой

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 18 годам лишения свободы 43-летнего Александра Сударкина за расправу и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, Сударкин с подельниками на автодороге Луганск — Алчевск — Стаханов напали на потерпевшего. Они четыре раза ударили его металлическим баллонным ключом по голове, затем похитили сумку с документами и мобильный телефон. Тело фигуранты скинули в коммуникационный колодец.

Отмечается, что остальные соучастники преступления уже осуждены.

Ранее в ЛНР осудили супругов за расправу, совершенную более десяти лет назад.