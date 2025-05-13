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13:33, 13 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе задержана иностранка за финансирование экстремистской организации

В Кабардино-Балкарии полиция задержала женщину за финансирование экстремистов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кабардино-Балкарии полиция задержала 26-летнюю уроженку одной из ближневосточных стран, которая жила в Нальчике, за финансирование запрещенной в России экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Ее отправили под домашний арест.

По версии следствия, подозреваемая 16 раз перевела деньги некоммерческой организации, зная, что она запрещена на территории России.

Ранее в Москве осудили хирурга за финансирование экстремистской деятельности.

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