В российском регионе запретили продажу госимущества без торгов

ТАСС: В Ингушетии исключили продажу госимущества без торгов

Парламент Ингушетии принял закон, запрещающий продажу любого вида госимущества госучреждениями и организациями без проведения торгов. Как сообщает ТАСС, его принятие инициировало региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Среди целей изменений в ведомстве назвали повышение прозрачности управления госсобственностью, а также снижение коррупционных рисков.

Как следует из материала, законопроект был разработан по итогам внеплановой проверки, выявившей в этом российском регионе 73 нарушения, в числе которых «продажа автомобилей и прицепов по минимальной цене, в то время как их реализация через открытые торги принесла бы в бюджет республики сумму в десятки, а то и сотни раз выше».

Отмечается, что транспортные средства продавали, «используя лазейки в федеральном законодательстве о приватизации», а одобренные законодателями правила впервые утверждены законом субъекта РФ и носят прецедентный характер.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что по результатам проверки, проведенной в республике с участием налоговиков, выяснилось, что 80 процентов местных магазинов не используют кассовые аппараты. На исправление ситуации местным властям и бизнесу дали три месяца.