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10:44, 13 мая 2025Мир

В Турции раскрыли детали вокруг переговоров России с Украиной

Турция рассчитывает, что Россия и Украина проведут переговоры в Стамбуле
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция рассчитывает, что Россия и Украина проведут переговоры в Стамбуле, однако повестку встречи задают непосредственные участники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники Анкары.

«Повестку определяют сами стороны. Турция оказывает посредничество, открывает двери для урегулирования конфликта, рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию», — отметил собеседник.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле пройдут во время встречи глав МИД стран — участниц НАТО в Турции 15 мая, что дает Москве дополнительное преимущество.

Эксперт добавил, что к новому раунду стамбульских переговоров Украина приходит в худшей позиции, так как помимо вопросов статуса Крыма и Донбасса Россия потребует признания контроля над Херсонской и Запорожской областями.

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