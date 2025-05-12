В Турции обратили внимание на одно событие в день переговоров России и Украины

Экс-торгпред Сезер: Переговоры в Стамбуле пройдут во время встречи глав МИД НАТО

Предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле пройдут во время встречи глав МИД стран — участниц НАТО в Турции 15 мая, что дает Москве дополнительное преимущество. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

Путин бросил вызов Западу, предложив мирные переговоры на территории члена НАТО во время визита министров иностранных дел стран альянса в Турцию (...) Это действие России имеет важное измерение Айдын Сезер политолог, экс-торгпред Турции в России

Кроме того, эксперт указал, что западные политики не были готовы к такому развитию событий и предложение России привело к ажиотажу в западных столицах. Сезер добавил, что к новому раунду стамбульских переговоров Украина приходит в худшей позиции, так как помимо вопросов статуса Крыма и Донбасса Россия потребует признания контроля над Херсонской и Запорожской областями.

Однако экс-торгпред резюмировал, что Киев должен согласиться на новые соглашения, вне зависимости от мнения Североатлантического альянса, так как позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте лишь ухудшаются.

В ночь на 11 мая Путин предложил Зеленскому возобновить прямые переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. По данным газеты The New York Times, согласно тем договоренностям, Украина отказывалась от вступления в НАТО, от Крыма, а также от ДНР и ЛНР по границам Донецкой и Луганской областей.

Согласно информации источников, наибольшие разногласия Москвы и Киева вызвали тогда дискуссии вокруг статуса русского языка, ограничения численности ВСУ и перспектив отмены антироссийских санкций.