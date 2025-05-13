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16:14, 13 мая 2025Ценности

Внешний вид 51-летней Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети

Екатерина Ештокина
Кейт Мосс

Кейт Мосс. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Внешний вид британской супермодели Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 51-летнюю манекенщицу в воздушном желтом мини-платье с многочисленными вырезами в области груди. Помимо этого, звезда надела черные балетки, выбрав в качестве аксессуаров соломенную сумку-клатч. Вдобавок она распустила завитые в локоны волосы.

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Поклонники не оценили внешность Мосс, о чем написали в комментариях под постом. «Фу, какая у нее кожа. У меня мурашки», «Курение и солнечные лучи не приносят пользы», «Платье слишком детское для ее возраста и узловатых коленей», «Она выглядит очень изможденной, и ее тело полностью измотано», — высказались они.

В апреле Кейт Мосс снялась в откровенном нижнем белье для журнала. Манекенщица позировала перед фотографом в розовом кружевном бюстгальтере и шубе, держа в руках сигарету.

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