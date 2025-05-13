Внешний вид 51-летней Виктории Бекхэм встревожил фанатов

Внешний вид британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм на фоне разногласий в семье встревожил фанатов. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 51-летнюю знаменитость в Нью-Йорке вместе с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом. Бизнесвумен была одета в спортивный костюм цвета хаки, выбрал в качестве обуви белые кроссовки. При этом от макияжа и укладки предпринимательница отказалась, прикрыв лицо солнцезащитными очками.

Читатели издания обратили внимание, что Бекхэм, которая обычно появляется на публике с макияжем и укладкой в брючных костюмах или платьях, на этот раз вышла в свет в непривычно расслабленном образе. По мнению комментаторов, исполнительница выглядела печальной из-за ссоры со старшим сыном Бруклином, который не появился на дне рождении отца.

Ранее в мае стало известно, что Дэвид Бекхэм купил еще один футбольный клуб.