Во дворе в российском городе разлился кипяток

Двор во Владивостоке залило кипятком

Один из дворов во Владивостоке залило кипятком, специалисты не перекрывали воду на протяжении более чем 10 часов. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о дворе на улице Днепровской — авария произошла там в понедельник, 12 мая. По информации канала, по неустановленной причине переполнились колодцы, которые расположены выше двора. В результате потоки кипятка хлынули наружу, сметая на пути посаженные жильцами деревья, а затем стали затапливать подвалы и квартиры на первом этаже. Местные жители утверждают, что аварийные службы долго игнорировали их звонки и отключили воду лишь после угроз пожаловаться в правоохранительные органы на председателя ТСЖ. На данный момент влажность после разлива кипятка по-прежнему остается высокой.

Ранее в мае аналогичный инцидент произошел в Москве на улице Павла Андреева.