Зеленский раскрыл отношение Китая к 30-дневному перемирию на Украине

Зеленский: Китай поддержал инициативу о прекращении огня на 30 дней

Китай поддержал инициативу о прекращении огня на 30 дней в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина», — сказал он.

Политик также отметил, что Киеву поступали сигналы от Китая и других государств о том, что на пути к полному прекращению огня Украине следовало «обеспечить безопасность» в Москве 8-10 мая, куда для участия в параде Победы прибыли многие мировые лидеры.

Ранее посольство России в Китае опровергло информацию о том, что КНР поддерживает предложенное Украиной 30-дневное перемирие. По словам дипломатов, появление таких сообщений стало результатом неверной интерпретации слов представителя МИД Китая Линь Цзяня, который заявлял, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира.