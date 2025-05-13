Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 13 мая 2025Забота о себе

Женщина предложила партнеру оральный секс и удивилась его ответу

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

Секс-колумнистка Альмара Абгарян призналась, что однажды предложила партнеру оральный секс и очень удивилась его ответу. Необычным опытом она поделилась в колонке для издания Metro.

По словам Альмары, она готовилась к первому оральному сексу с новым партнером, когда он заявил, что не очень его любит. «Мне никогда не нравилось смотреть на чью-то голову, качающуюся вверх-вниз», — заявил он. В отношениях с этим мужчиной колумнистка состоит уже два года, но делала ему минет всего около дюжины раз.

В итоге она приняла особенности своего избранника. «После того первого разговора об оральном сексе я все равно из кожи вон вылезла и довела его до оргазма таким образом. После этого Алекс мне мягко объяснил, что его нежелание связано не с моими навыками, а с тем, что ему действительно не нравится. И так же, как я предпочитаю позу догги-стайл позе наездницы, он предпочитает секс с проникновением оральному сексу», — вспомнила колумнистка.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Задумавшись над собственным удивлением, женщина пришла к выводу, что и сама не получала сексуального удовлетворения от минета. «Мне просто нравилось доставлять удовольствие человеку, с которым я занималась сексом, — какую бы форму это ни принимало», — заключила она.

Ранее Абгарян призналась, что иногда для нее быстрый секс может быть лучше, чем долгий. Однако так было не всегда — колумнистка вспоминает, что в юности соревновалась с подругами в продолжительности секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военная операция в Ливии завершилась. Столкновения начались после убийства главы службы безопасности при Президентском совете

    В России переутвердили перечень запрещенных к содержанию животных

    Россиянам развеяли популярные мифы о налоговых вычетах

    55-летняя Дженнифер Лопес в бикини станцевала на пляже

    Женщина предложила партнеру оральный секс и удивилась его ответу

    Экс-советник НАТО указал на ключевую деталь в предложении Путина о предстоящих переговорах

    Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

    В Госдуме захотели обновить дизайн сторублевой купюры

    Российские солдаты взяли в плен и допросили пятерых бойцов ВСУ в ДНР

    На Западе предложили Зеленскому два выхода из сложившейся ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости