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09:27, 14 мая 2025Экономика

Беспилотные автомобили в России смогут обзавестись собственными дорожными знаками

Минтранс допустил появление у беспилотных автомобилей дорожных знаков в будущем
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

У беспилотных автомобилей в России в будущем могут появиться собственные дорожные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса, пишет ТАСС.

На данный момент ведомство пока собирается вводить новые дорожные знаки и наносить специальную разметку для беспилотных авто. «Действующих мер достаточно: маркировка и присутствие оператора в салоне обеспечивают необходимый уровень безопасности», — подчеркнули в пресс-службе Минтранса. Между тем в дальнейшем там не исключают, что беспилотники смогут обзавестись своими дорожными знаками, которые помогут ориентироваться на дороге «как участникам движения, так и системам автономного вождения».

В ведомстве также уточнили, что к настоящему моменту уже введена обязательная маркировка беспилотных автомобилей. Они должны быть обозначены знаком «Автономное управление» в виде белого треугольника с красной каймой и черной буквой «А».

Ранее стало известно о появлении новых дорожных знаков в стране. Так, некоторые из них — например, указатель «Рекомендуемое ограничение скорости» с предупреждением «Искусственная неровность» — могут быть размещены на одной табличке.

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