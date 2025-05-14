Британца оправдали после 38 лет заключения

The Guardian: В Британии мужчина провел 38 лет в тюрьме из-за судебной ошибки

В Британии суд оправдал 68-летнего мужчину, который провел в тюрьме 38 лет. Питер Салливан стал жертвой самой длительной ошибки в истории судебной системы королевства, сообщает газета The Guardian.

В 1987 году мужчину осудили за то, что он якобы убил и изнасиловал 21-летнюю девушку в Бебингтоне. Тогда Салливан не признал вину, и позднее неоднократно заявлял о своей непричастности к преступлению. Кроме того, решение суда обжаловали и адвокаты обвиняемого.

Его оправдали после проверки ДНК. Как пишет газета, генетического материала Салливана не было на уликах с места преступления. В прокуратуре заявили, что такую бы ошибку не допустили, если бы такие тесты существовали в 1980-х годах.

В полиции сообщили, что сейчас прилагают все усилия, чтобы найти человека, чье ДНК было обнаружено на месте преступления.

Ранее похожая ситуация произошла в США — там двух братьев оправдали после 24 лет тюремного заключения.