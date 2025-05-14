Человеческие привычки замечены у диких обезьян

Front Ecol Evol: Приматы лечат раны с помощью лекарственных растений

Ученые зафиксировали уникальное поведение диких шимпанзе в лесу Будонго: приматы не только лечат собственные раны с помощью лекарственных растений, но и оказывают помощь другим членам сообщества. Открытие описано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Исследование охватывает данные наблюдений за двумя группами шимпанзе — Сонсо и Вайбира. За четыре месяца ученые зафиксировали 41 случай лечения ран, в том числе 7 — когда обезьяны ухаживали за сородичами, а не за собой.

Шимпанзе использовали сложные техники: лизали раны, прикладывали к ним пережеванные листья, вытирали половые органы листьями — очевидно, для гигиены. Несколько растений, замеченных в «обезьяньей аптечке», действительно обладают противовоспалительными или заживляющими свойствами и используются в традиционной медицине.

Примечательно, что помощь оказывалась не только родственникам или партнерам — в половине случаев ее получали генетически неродственные особи. Исследователи подчеркивают: поведение шимпанзе свидетельствует о том, что они способны распознавать чужую боль и стремятся облегчить страдание — даже без эволюционной выгоды.

Ученые призывают к дальнейшему изучению: пока остается неясным, насколько это поведение распространено и в каких условиях оно проявляется. Но уже сейчас очевидно, что основы медицины могли возникнуть гораздо раньше, чем появилось само человечество.