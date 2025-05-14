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16:28, 14 мая 2025Силовые структуры

Изрезавший ножом бабушку и дядю российский школьник арестован

В Перми на 2 месяца арестовали зарезавшего бабушку и дядю 16-летнего школьника
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский школьник изрезал бабушку и дядю

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Перми на два месяца арестован 16-летний школьник, изрезавший ножом бабушку и дядю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Подросток заключен под стражу до 12 июля.

По данным агентства, следствие считает, что школьник поссорился с дядей и напал на него с ножом. В какой-то момент в конфликт вмешалась бабушка. От полученных ранений она не выжила. Сейчас правоохранители выясняют причину возникшего конфликта.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 12 мая в квартире на улице Коминтерна. В отношении девятиклассника возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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