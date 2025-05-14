На Западе рассказали об изменившем ход дискуссии о санкциях предложении Путина

WP: Предложение Путина о переговорах изменило ход дискуссии о санкциях

Как раз в тот момент, когда европейские чиновники стали консультироваться с американскими официальными лицами по поводу санкций, предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах изменило ход дискуссии. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на девять европейских, украинских и американских дипломатов и официальных лиц.

Как рассказали источники издания, неожиданная встреча, которая должна состояться в четверг, 15 мая, в Стамбуле, поставила под вопрос планы введения санкций. Уточняется, что приехавшие в Киев лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши пытались добиться прекращения огня и созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Тот выразил выразил готовность оказать давление на Москву, включая возможные санкции.

«С американцами была налажена координация по санкциям, и были получены хорошие сигналы. Но, в конечном счете, все зависит от ситуации», — отметил европейский чиновник. WP отметила, что при этом детали повестки дня и состав делегаций остаются неясными.

В ночь на воскресенье, 11 мая, подводя итоги празднования Дня Победы, Владимир Путин неожиданно заявил о необходимости прямых переговоров с Украиной. Дональд Трамп поддержал инициативу.