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11:52, 14 мая 2025Силовые структуры

Напавшему с ножом на российского хоккеиста вынесли приговор

В Подмосковье мужчину осудили на 3,5 года за нападение с ножом на хоккеиста
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подмосковье суд приговорил к 3,5 года лишения свободы мужчину, напавшего на хоккеиста с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, в ноябре 2024 юноша напал на спортсмена в Барвихе. Причиной стало то, что потерпевший сделал ему замечание за громкие крики и мат во дворе. Хоккеиста госпитализировали.

Отмечается, что прокурор требовал приговорить нападавшего к семи годам колонии строгого режима.

Ранее Центральный суд Красноярска приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя Виталия Волкова, напавшего с ножом во время новогоднего застолья на знакомого — чемпиона России по вольной борьбе Антона Якименко, который получил несовместимые с жизнью ранения.

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