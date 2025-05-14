Напавшему с ножом на российского хоккеиста вынесли приговор

В Подмосковье мужчину осудили на 3,5 года за нападение с ножом на хоккеиста

В Подмосковье суд приговорил к 3,5 года лишения свободы мужчину, напавшего на хоккеиста с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, в ноябре 2024 юноша напал на спортсмена в Барвихе. Причиной стало то, что потерпевший сделал ему замечание за громкие крики и мат во дворе. Хоккеиста госпитализировали.

Отмечается, что прокурор требовал приговорить нападавшего к семи годам колонии строгого режима.

Ранее Центральный суд Красноярска приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя Виталия Волкова, напавшего с ножом во время новогоднего застолья на знакомого — чемпиона России по вольной борьбе Антона Якименко, который получил несовместимые с жизнью ранения.