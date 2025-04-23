Вонзивший нож во время новогоднего застолья в чемпиона России по борьбе получил срок

Суд Красноярска дал 9 лет колонии убийце чемпиона РФ по вольной борьбе Якименко

Центральный суд Красноярска приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя Виталия Волкова, напавшего с ножом во время новогоднего застолья на знакомого — чемпиона России по вольной борьбе Антона Якименко, который получил несовместимые с жизнью ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 1 января 2025 года Волков и Якименко приехали в гости к своему другу. Во время празднования между приятелями возник конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Пьяный Волков схватил кухонный нож и вонзил его несколько раз в борца. Якименко упал на пол, а напавший взял металлический совок и нанес спортсмену по голове еще удар.

Волкова задержали после преступления.

Антон Якименко — победитель российских и международных соревнований по вольной борьбе. В последнее время профессиональным спортом уже не занимался.