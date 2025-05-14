Одного из самых богатых молочников России задержали с сумкой денег в аэропорту

Хозяина племзавода Байзульдинова задержали с 1,6 млн рублей в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали одного из самых богатых молочников Саратовской области, Айдара Байзульдинова, при попытке вывезти из России сумку с деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Таможенники 10 мая остановили владельца племзавода «Трудовой», собиравшегося вылететь в Катар. При нем была сумка, в которой находился 1 миллион 625 тысяч рублей наличными, которые их хозяин не задекларировал в соответствии с требованиями закона. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Бизнесмен отказался комментировать ситуацию.

Племзавод «Трудовой» вошел по итогам деятельности в 2023 году в топ-30 производителей молока. В 2024 году выручка предприятия достигла 3,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль — почти 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали прилетевшего из Узбекистана мужчину, который привез в Россию 30 тысяч долларов.