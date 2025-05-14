Популярный российский блогер уклонился от уплаты налогов на сумму 170 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Ему предъявлено обвинение по статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, применял упрощенную систему налогообложения. Он занимался деятельностью, связанной с размещением рекламы и продажи в социальных сетях. Чтобы скрыть свои доходы, часть денежных средств от спонсоров, покупателей различных мотивационных курсов и прогнозов ставок на спорт получал на личные счета, а также на подконтрольные родственникам счета. Это позволяло ему часть данной выручки не учитывать в составе доходов.
В результате его действий в бюджет России не поступили налоги в сумме более 170 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что популярный российский блогер заочно арестован.