Популярный российский блогер уклонился от уплаты налогов на сумму 170 миллионов рублей

Блогер Гусейн Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей

Популярный российский блогер уклонился от уплаты налогов на сумму 170 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ему предъявлено обвинение по статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, применял упрощенную систему налогообложения. Он занимался деятельностью, связанной с размещением рекламы и продажи в социальных сетях. Чтобы скрыть свои доходы, часть денежных средств от спонсоров, покупателей различных мотивационных курсов и прогнозов ставок на спорт получал на личные счета, а также на подконтрольные родственникам счета. Это позволяло ему часть данной выручки не учитывать в составе доходов.

В результате его действий в бюджет России не поступили налоги в сумме более 170 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что популярный российский блогер заочно арестован.