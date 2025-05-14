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23:36, 13 мая 2025Россия

Пожар начался на рынке в Запорожской области после ударов ВСУ

В Токмаке начался пожар на рынке после ударов ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале.

Кроме того, по городу ударили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «В результате атаки БПЛА по Токмаку горят торговые ряды городского рынка», — рассказал Рогов. По его словам, работают системы противовоздушной обороны России.

Он отметил, что в результате ударов никто не пострадал. Велика вероятность новых ударов, добавил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что после перемирия солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен.

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