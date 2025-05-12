Рогов рассказал о росте случаев сдачи в плен солдат ВСУ после перемирия

Рогов: После перемирия солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен

После перемирия в честь Дня Победы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Случаи сдачи в плен солдат ВСУ участились после объявленного Россией перемирия в Дни Победы. Все больше солдат ВСУ выбирают жизнь и братство», — рассказал Рогов.

Он отметил, что недавно группа украинских военных сдалась в плен в Запорожской области.

Ранее российские войска взяли в плен экипаж танка и не менее десяти украинских военных в Донецкой народной республике на александро-калиновском направлении. Там же они уничтожили американский бронетранспортер М113.