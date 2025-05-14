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20:02, 14 мая 2025Путешествия

Пропавшая без вести в Таиланде туристка была арестована в другой стране с наркотиками

Daily Mail: Пропавшую в Таиланде британку арестовали в США с наркотиками
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: NCJ Media

Молодая британская туристка, пропавшая без вести во время отдыха с подругой в Таиланде, нашлась в другой стране и была арестована с наркотиками. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 18-летняя Белла Мэй Калли улетела на Филиппины после Пасхи, а 3 мая отправилась оттуда в Таиланд. Девушка всегда находилась на связи со своей семьей, но 10 мая внезапно пропала. Родные не могли дозвониться до нее и обратились в полицию. А отец туристки отправился в Бангкок, чтобы найти ее.

Однако, как сообщает британский таблоид, Калли уже покинула азиатскую страну и добралась до Джорджии, США. Там британку арестовали за преступление, связанное с запрещенными веществами.

Ранее британский турист пропал без вести в Амстердаме, Нидерланды, прямо перед вылетом при загадочных обстоятельствах. Мужчина отошел от группы приятелей и вскоре перестал выходить на связь.

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