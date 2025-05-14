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21:18, 14 мая 2025Россия

Путин поговорил по телефону с остановившимся в Москве президентом Бразилии

Путин созвонился с остановившимся в Москве президентом Бразилии да Силвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой во время его технической остановки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Борт да Силвы совершил техническую остановку в российской столице по пути из Китая.

Во время беседы бразильский лидер поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР. Он также отметил, что поддержал инициативу Путина о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров.

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии, перевозящий правительственные делегации государства, покинул Москву днем 14 мая. Лайнер A330-243 ВВС Бразилии, совершивший ранее посадку во Внуково, взял курс на столицу Бразилии.

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