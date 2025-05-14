Самолет ВВС Бразилии покинул Москву

Самолет ВВС Бразилии, перевозящий правительственные делегации, покинул Москву

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии, перевозящий правительственные делегации государства, покинул Москву. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Самолет A330-243 ВВС Бразилии, совершивший ранее посадку во Внуково, вылетел из Москвы и взял курс на столицу Бразилии», — приводит агентство слова авиационной службы. Борт прилетел в Москву из Пекина, где находился президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Ранее сообщалось, что Лула да Силва планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая. В посольстве южноамериканского государства не прокомментировали информацию о возможных переговорах двух глав государства.