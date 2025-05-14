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16:48, 14 мая 2025Мир

Посольство Бразилии прокомментировало возможный визит Лулы да Силвы в Москву

Самолет президента Лулы да Силвы сделает остановку в Москве
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Самолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы сделает остановку в Москве. Об этом заявили в посольстве Бразилии, передает ТАСС.

«Посольству Бразилии известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершит техническую остановку в Москве», — сказано в сообщении агентства

При этом в дипредставительстве отметили, что дополнительной информацией по данному вопросу они не обладают.

Ранее появилась информация, что Лула да Силва планирует прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным просьбы украинского президента Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая.

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