Президент РФ Путин загадал премьер-министру Малайзии загадку про три трона

Президент России Владимир Путин в среду, 14 мая, провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Также российский лидер провел для гостя экскурсию по Кремлю. В одном из залов глава государства задал малайзийскому премьеру вопрос, ответ на который вызвал у него улыбку.

Путин загадал загадку про три трона

Президент России и премьер-министр Малайзии в ходе экскурсии по Большому Кремлевскому дворцу посетили Андреевский зал с тремя тронами. Российский лидер решил загадать Ибрагиму загадку: «Вот три трона стоит. Один трон для царя, один для его жены, а третий трон, как вы думаете, для кого?» Ответ малайзийского гостя рассмешил Путина.

Господин премьер-министр практически сразу, не задумываясь, ответил: «Для второй жены» Владимир Путин президент России

Российский лидер заявил, что это был ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры и отметил, что традиционные ценности России и Малайзии «может быть в чем-то не совпадают». Ибрагим также посмеялась над произошедшим.

Фото: Константин Завражин / РИА Новости

Ибрагим счел трюком вопрос российского лидера

Премьер-министр Малайзии ответил на произошедший конфуз. Он заверил, что у него только одна жена, и заявил, что счел вопрос Путина неким тестом.

Я должен ответить. У меня есть одна жена. Но я чувствую, что это был какой-то тест от президента, какой-то трюк Анвар Ибрагим премьер-минист Малайзии

Ибрагим подтвердил, что сначала решил, что третий трон предназначался для второй жены, а затем понял, что он для матери. «Для мамы», — поправил его российский лидер.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Ибрагим пригласил Путина на саммит АСЕАН

Премьер-министр Малайзии в ходе переговоров с российским лидером пригласил его на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в октябре. По его словам, визит Путина в Малайзию стал бы самым большим подарком для жителей страны.

«Это [был бы] самый большой подарок для народа Малайзии, если президент России смог бы как можно скорее прибыть в нашу страну, например во время саммита АСЕАН в октябре», — заявил Ибрагим.

Более того, добавил малайзийский премьер, участие Путина в саммите АСЕАН стало бы «большим прорывом» и для Малайзии, и для всей Юго-Восточной Азии.

Анвар Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом 13 мая. Он пробудет в стране до 16 мая.