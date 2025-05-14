Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:34, 14 мая 2025Забота о себе

Работа в режиме многозадачности оказалась вредной для мозга

Терапевт Омарова: Работа в режиме многозадачности повышает уровень тревожности
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Работа в режиме многозадачности может быть вредной для мозга, рассказала терапевт Зумруд Омарова. О последствиях слишком большого разнообразия дел она поговорила с News.ru.

По словам Омаровой, у работающих в таком режиме людей снижаются познавательные способности: полушария мозга буквально разрываются между задачами. «Такое положение дел наносит физический ущерб мозгу: плотность префронтальной коры мозга уменьшается, в результате чего снижаются не только когнитивные способности, но и эмоциональный интеллект, а также уровень IQ», — предупредила врач.

Помимо этого, по словам Омаровой, при выполнении задачи в организме происходит выброс гормона удовольствия дофамина, но кроме дофамина многозадачность стимулирует выработку гормона стресса кортизола. Это, в свою очередь, повышает уровень тревожности.

Постоянное переключение внимания требует высокого потребления кислорода и глюкозы, которые являются жизненно необходимым топливом для нашего организма, поэтому работа в режиме многозадачности в конечном итоге приводит к перманентному ощущению усталости

Зумруд Омароватерапевт

Кроме того, регулярное переключение с одной задачи на другую требует дополнительного времени на фокусировку, в результате чего на решение вопросов уходит на 40 процентов больше времени, отметила врач. Она также обратила внимание на то, что дефицит внимания ведет к увеличению количества ошибок и недочетов.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Ранее дерматолог Марта Элосуа Гонсалес заявила, что экзамены и смена работы могут иметь негативные последствия для кожи. Так, стресс может усугубить атопический дерматит, спровоцировать обострение псориаза и увеличить выработку кожного сала, что приведет к угревой сыпи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бразильский спецборт приземлился в Москве

    В Дагестане начались посадки после подарка Лукашенко

    Названы любимые места для свиданий россиян

    В российском городе рухнуло здание

    Воздушный шар загорелся в воздухе вместе с людьми и попал на видео

    В Госдуме рассказали о будущем без отключений горячей воды

    Садальский раскритиковал москвичей

    У бывшего мэра российского города Ширшиной прошли обыски

    В Испании задержали бывшего заместителя секретаря СНБО Украины

    Мирошник назвал возможную основу для мирных договоренностей России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости