Работа в режиме многозадачности оказалась вредной для мозга

Терапевт Омарова: Работа в режиме многозадачности повышает уровень тревожности

Работа в режиме многозадачности может быть вредной для мозга, рассказала терапевт Зумруд Омарова. О последствиях слишком большого разнообразия дел она поговорила с News.ru.

По словам Омаровой, у работающих в таком режиме людей снижаются познавательные способности: полушария мозга буквально разрываются между задачами. «Такое положение дел наносит физический ущерб мозгу: плотность префронтальной коры мозга уменьшается, в результате чего снижаются не только когнитивные способности, но и эмоциональный интеллект, а также уровень IQ», — предупредила врач.

Помимо этого, по словам Омаровой, при выполнении задачи в организме происходит выброс гормона удовольствия дофамина, но кроме дофамина многозадачность стимулирует выработку гормона стресса кортизола. Это, в свою очередь, повышает уровень тревожности.

Постоянное переключение внимания требует высокого потребления кислорода и глюкозы, которые являются жизненно необходимым топливом для нашего организма, поэтому работа в режиме многозадачности в конечном итоге приводит к перманентному ощущению усталости Зумруд Омарова терапевт

Кроме того, регулярное переключение с одной задачи на другую требует дополнительного времени на фокусировку, в результате чего на решение вопросов уходит на 40 процентов больше времени, отметила врач. Она также обратила внимание на то, что дефицит внимания ведет к увеличению количества ошибок и недочетов.

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